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※Mサイズ NEW 本物 長渕剛さん OH ツアー 最新 高級 タンクトップ!!
商品番号 H50458928843
商品名

※Mサイズ NEW 本物 長渕剛さん OH ツアー 最新 高級 タンクトップ!!
ブランド名 ディーゼル
特別価格 税込 4,800 円
在庫状況 あり

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商品詳細

★☆★１点のみ早い物勝ちです★☆★長渕さんOHツアー最新着用のDIESELの高級レッド×ホワイトロゴタンクトップです。長渕さんと同じデザインです。新品未使用タグ付きです。サイズＭですが企画が多少大きめのなのでＬサイズの方でもオッケーです。定価２３１００円で少しお値引きしています。よろしくお願いします。人気ソロアーティスト...長渕剛
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