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- ※Mサイズ NEW 本物 長渕剛さん OH ツアー 最新 高級 タンクトップ!!
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商品詳細
★☆★１点のみ早い物勝ちです★☆★長渕さんOHツアー最新着用のDIESELの高級レッド×ホワイトロゴタンクトップです。長渕さんと同じデザインです。新品未使用タグ付きです。サイズＭですが企画が多少大きめのなのでＬサイズの方でもオッケーです。定価２３１００円で少しお値引きしています。よろしくお願いします。人気ソロアーティスト...長渕剛
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