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- Ｌ７６ K563 2点!『備前焼』『木村陶峰造』『耳付』『花入』 紙箱 花器
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商品詳細
高さ 約 25cm横幅 約 ⒎5cm口径 約 3cm状態良好です。まだ十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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http://narcologia.ru/goods/troupe252311.html
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