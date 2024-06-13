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Ｌ７６　K563 2点!『備前焼』『木村陶峰造』『耳付』『花入』　紙箱　花器
商品番号 T37968668023
商品名

Ｌ７６　K563 2点!『備前焼』『木村陶峰造』『耳付』『花入』　紙箱　花器
ブランド名 Tvital
特別価格 税込 2,400 円
在庫状況 あり

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商品詳細

高さ　約　25cm横幅　約　⒎5cm口径　約　3cm状態良好です。まだ十分に使用できます。どうぞよろしくお願い致します。
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