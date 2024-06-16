ディズニー　航空機　ダイキャストモデル

ウォールトディズニーとJALの記念コラボのダイキャストモデルです。1/500スケールのB747-400Dです。飾る事なく、箱のまま保管していましたので、新品未使用品で機体は購入した状態ですが、箱は傷んでいます。写真撮影の為に箱から出しました。自宅保管という事をご了承いただいた上で、ご購入をお願いいたします。



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