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ディズニー　航空機　ダイキャストモデル
商品番号 E66659950038
商品名

ディズニー　航空機　ダイキャストモデル
ブランド名 Esmall
特別価格 税込 4,510 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ウォールトディズニーとJALの記念コラボのダイキャストモデルです。1/500スケールのB747-400Dです。飾る事なく、箱のまま保管していましたので、新品未使用品で機体は購入した状態ですが、箱は傷んでいます。写真撮影の為に箱から出しました。自宅保管という事をご了承いただいた上で、ご購入をお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/mythic586235.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement873499.html
http://narcologia.ru/goods/waveform355417.html

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