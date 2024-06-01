Myriad Fuzz / VEMURAM



VEMURAM Myriad Fuzz



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入荷情報】VEMURAM – Myriad Fuzz 【S/N:MF00163】｜島村楽器 金沢 ...



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製作日記15 Vemuram myriad Fuzzを回路解析してみた - Effects Factory

※他所でも出品中につき、売り切れの際はご容赦ください。今年の1月に新品にて購入しましたが、エフェクター断捨離のため出品します。言わずと知れたVEMURAMのファズです。シリコンとゲルマニウムを無段階で切り替えるトグルやfeelなどの珍しいツマミもあり、幅広いサウンドが作れました。※レビューは無数にあるので、詳細はそれらをご覧ください！【使用歴】購入後数回スタジオや自宅で通電させましたが、ファズを使用する楽曲がなく、あまりスイッチのオンオフはしておりません。【状態】目立った傷はありません。※使用に伴う小傷はあります。※裏面にマジックテープを取った跡が少しあります。磨けば取れる汚れですが少し目立つかもです。動作は良好で、全ての同梱物が付属します。【購入元】2023年1月に島村楽器千葉店さんにて新品を購入しました。【配送方法】箱を緩衝材に包み、ダンボールに梱包してお送りします。※シリコン、ゲルマニウムの調整ドライバーを箱に入れ忘れてしまったため、外に貼り付ける形で梱包しています。※あくまで中古品なのでご理解ある方にご購入いただけますと幸いです。※NC/NRでお願いします。公式HPはこちら▼https://www.vemuram.com/product.html?No=4#ベムラム#ミリアドファズ#Fuzz#ファズ#エフェクター#AssH#VEMURAM#MyriadFuzz種類···エフェクター・プロセッサー