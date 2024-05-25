メルカリ　 油絵　F6-050513　私の愛しい女たち

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世界にたったひとつ！＜油絵のサイズ＞ F6号41cmx32cm サインあり（表に小さく右下か左下、あるいはどこかに自筆で、裏には落款印が押してあります2013年制作）◼他の色の額付きご希望の場合は【メルカリ 油絵 F6-050513】でご検索ください 作家紹介菅家令子（かんけりょうこ）洋画家創作写真家個展/展覧会ニューヨーク パリ,カンヌ/フランスミュンヘン/ドイツシカゴウイーン/オーストリア東京他出版物「写真集」“女R-I” 永久保存近代美術館（MoMA)/ニューヨークスミソニアン博物館/ワシントン「絵本」\"ん\" (ポストカードとしても使える絵本）「人物」「犬」「猫」「女の子」「風景」「花」「静物」を描いた、洋画家・創作写真家菅家令子によるポストカードブック 単行本 ハードカバー 64ページ 絵30ページ◼絵本ご希望の場合は【メルカリ ん(ポストカード絵本）】でご検索ください#インテリア #モダン#おしゃれ #モダンアート #昭和、大正ロマン #郷愁 #癒し #妖艶#魅惑的 #豪華#高級感 #結婚祝い #プレゼント#出産祝い #新築祝い#建築祝い #猫好きな方 #犬好きな方 #お孫さんへのプレゼント #おじいちゃんおばあちゃんへのプレゼント #子供のころの思い出#開店祝い#開業祝い