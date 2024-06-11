赤楽　灰皿　花器　お茶道具

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只今実家の片付けをしております☺︎お茶をしていた祖母の物です。納戸にしまってありました。ボロボロの木箱には『赤楽 灰皿』とありますが、花瓶や花器がまとめられているところに置いてありましたので祖母は花器、花生として使っていたようです。ですので商品名に花器、お茶道具と入れさせていただきました。釉薬の剥がれ、釉薬のひび欠けあり。足の部分に欠けあり。写真4枚目のように器に割れ欠けありで、更に自身でくっつけたようです。箱はギシギシいい古い物のようですが栞がないため詳しいことはわかりません。底面に陶印がありますが楽と読めるような読めないような…楽のちょんちょんという所が数字の8のようになっているように見えます。写真を写しましたが光加減でどうしてもはっきり撮れませんでした。口径内側約30cm高さ約12.8cm素人採寸ですので多少の誤差お許しください。状態として良くないですが、存在感だけは見事な器です。お好きな方、金継ぎ用の器をお探しの方がいらっしゃいましたらいかがでしょうか？説明と写真でご判断いただきましてご理解いただける方のみよろしくお願い致します。