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- 大谷翔平選手 SEIKO ASTRONノベルティ（非売品）ボブルヘッドフィギュア
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商品詳細
SEIKO腕時計ASTRONのノベルティ（非売品）ボブルヘッドフィギュアです。断捨離してたら出てきました。頂いてから自宅にて保管しておりました。撮影のために、開けたのみで新品未使用です。
http://narcologia.ru/goods/Persia130988.html
http://narcologia.ru/goods/voiceless797359.html
http://narcologia.ru/goods/traverse860026.html
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