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【真作】久志/双鶴図/掛軸☆宝船☆AB-342
商品番号 E74518678106
商品名

【真作】久志/双鶴図/掛軸☆宝船☆AB-342
ブランド名 Evital
特別価格 税込 3,010 円
在庫状況 あり

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商品詳細

【真作】【参考】久志【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。　桐共箱付　　　　軸丈　　縦　190cm×　幅　60cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。
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