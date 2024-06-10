【真作】久志/双鶴図/掛軸☆宝船☆AB-342

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【真作】【参考】久志【作品状態】本紙は絹本肉筆です。本紙、表装共に良好です。 桐共箱付 軸丈 縦 190cm× 幅 60cm写真で状態をご判断の上、宜しくお願い致します。※質問などについては、すぐにお応えできない場合があります。*送料は無料でお届け致します*他にも色々出品しております掛軸☆宝船☆と検索してみて下さい。宜しくお願い致します。