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信楽　茶碗　無銘　骨董品　古玩
商品番号 V65181129216
商品名

信楽　茶碗　無銘　骨董品　古玩
ブランド名 Vvital
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

信楽　茶碗　無銘　骨董品　古玩【状態】骨董品　無傷です。傾ぎがありますが、実用できる状態です。◎口縁に一か所　カケているように見えるところがありますが　ヒッツキを削った跡です。画像あり。◎口縁に一か所　出っ張り　凸　があります。画像あり。◎全体に荒い造りですので、ご購入の際は　よく画像をご覧ください。【サイズ】φ１４８ｍｍ　　　ｈ６８ｍｍ230325　M　T14　信楽　茶碗　無銘　骨董品　古玩　にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
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