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信楽 茶碗 無銘 骨董品 古玩【状態】骨董品 無傷です。傾ぎがありますが、実用できる状態です。◎口縁に一か所 カケているように見えるところがありますが ヒッツキを削った跡です。画像あり。◎口縁に一か所 出っ張り 凸 があります。画像あり。◎全体に荒い造りですので、ご購入の際は よく画像をご覧ください。【サイズ】φ１４８ｍｍ ｈ６８ｍｍ230325 M T14 信楽 茶碗 無銘 骨董品 古玩 にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。