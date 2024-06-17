Roland JD-XI 電源・マイク・ケース・シート付

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RolandJD-Xi電源、マイク、ケース、オーバーレイシート付外箱と取扱説明書等は付属しません。使用感は小程度。機能に問題は何ら有りませんが、使用感は有るかと思います。(多少の擦れ、傷、埃等)写真多数記載しましたので、そちらで使用感確認いただければと思います。裏面(写真10枚目)に緩衝用スポンジが付いてます。ご質問有れば受け付けます。通電・使用確認済み。喫煙無し/ペット無し中古品である事をご理解の上ご購入下さい。【JD-Xi】アナログとデジタル、2つの異なるサウンド・エンジンをコンパクトなボディに凝縮したクロスオーバー・シンセサイザー鍵盤37ミニ鍵盤（ベロシティー対応）音源最大同時発音数129音（デジタル・シンセ／ドラム・キット：128、アナログ・シンセ：1）接続端子PHONES端子（ステレオ標準タイプ）OUTPUT端子（L/MONO、R）（標準タイプ）INPUT端子（LINE「MONO」もしくはGuitar入力）（標準タイプ）MIDI端子（IN、OUT）USBCOMPUTER端子（USBHi-SpeedAUDIO／MIDI対応）※パソコンのUSB端子とUSBケーブルはHi-SpeedUSB対応のものをお使いください。DCIN端子MICINPUT端子（XLRタイプ,アンバランス）電源ACアダプター消費電流1,000mA外形寸法575（幅）×245（奥行）×85（高さ）mm質量（ACアダプターを除く）2.2kg#Roland#JD_XI#jd-xi種類···キーボード・シンセサイザー