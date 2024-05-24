Steinberg UR22C audio-tbchnica AT2020

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商品詳細
音響機材セットです。2年前に購入しましたが最近使用頻度がないためお譲りします。・SteinbergUR22C(Cubaseコードなし)・audiotechnicaAT2020・AT2020専用マイクアーム(多少傷あり)・マイクケーブル中古になりますので神経質な方は御遠慮ください。
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UR22C オーディオインターフェイス 32bit/192kHz
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