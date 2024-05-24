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Steinberg UR22C audio-tbchnica AT2020
商品番号 L66022182872
商品名

Steinberg UR22C audio-tbchnica AT2020
ブランド名 Lvital
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

音響機材セットです。2年前に購入しましたが最近使用頻度がないためお譲りします。・SteinbergUR22C(Cubaseコードなし)・audiotechnicaAT2020・AT2020専用マイクアーム(多少傷あり)・マイクケーブル中古になりますので神経質な方は御遠慮ください。
http://narcologia.ru/goods/conception874157.html
http://narcologia.ru/goods/financier774260.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement682799.html
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UR22C オーディオインターフェイス 32bit/192kHz
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