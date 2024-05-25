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CNBLUE ジョン ヨンファ 本人使用 ギター ピック
商品番号 V28783523283
商品名

CNBLUE ジョン ヨンファ 本人使用 ギター ピック
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 6,999 円
在庫状況 あり

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商品詳細

✔【商品名】CNBLUEジョンヨンファ本人使用ギターピック✔【状態】2022のコンサートツアー、AUTUMNCONCERT2022～LETITSHINE～の東京公演で手に入れました。持ち手の部分など使用感があり大変貴重です。袋に入れて保管しております。大切にして頂けるファンの方にお譲りしたいです。✔【発送方法】【お願い】プチプチで包装し匿名で送付致します。すり替え防止の為、返品には対応できません。不明点等ある方は購入前に確認願います。ご理解あるファンの方のみご購入お願い致します。#以下検索用#CNBLUE#シーエヌブルー#ジョンヨンファ#ジョン#ヨンファ#韓流#韓国#kpop#ギターピック#ギター#ピック
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