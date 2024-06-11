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川村壱馬 直筆サイン入り フリスビー high\u0026low
商品番号 R32433019589
商品名

川村壱馬 直筆サイン入り フリスビー high\u0026low
ブランド名 Rsmall
特別価格 税込 8,977 円
在庫状況 あり

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商品詳細

川村壱馬くんの直筆サイン入りフリスビーになります。裏面にメッセージの記載ございますが伏せさせていただきます。袋に入れて自宅保管/黄ばみあり元々が柔らかめのフリスビーです。素材が変色しやすい為、経年劣化による変色もみられますのでご理解ください。その他フリスビーの状態は写真でご確認ください。売り切りたい為、多少のお値下げは可能ですのでお気軽にお声がけ下さい。即購入❌プロフご必読ください
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