川村壱馬 直筆サイン入り フリスビー high\u0026low

川村壱馬くんの直筆サイン入りフリスビーになります。裏面にメッセージの記載ございますが伏せさせていただきます。袋に入れて自宅保管/黄ばみあり元々が柔らかめのフリスビーです。素材が変色しやすい為、経年劣化による変色もみられますのでご理解ください。その他フリスビーの状態は写真でご確認ください。売り切りたい為、多少のお値下げは可能ですのでお気軽にお声がけ下さい。即購入❌プロフご必読ください



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