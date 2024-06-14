(達人作成)やざせろりバチ工房とマイバチ工房極のバチ3本セットとバチ収納ケース

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1年前ほどに購入しニジイロ2022金超人を取りましたが受験なのでもう太鼓を辞めました。バチ自体に目立った傷はほとんどなくグリップは新しいグリップに変えます！！新品のバチを収納できるケースもおつけします！やざせろりバチ工房の万能バチ(朴)とロール処理用の魔改造バチ(米ヒバ)が1つずつとマイバチ工房極のロール処理用(朴)マイバチです。朴が2セットと米ヒバが1セットです購入価格は合計で3本合計で18000円くらいでケースも足すと20000円くらいです。(注意⚠️)グリップは自分が使って少し汚れているので購入していただければ新品のグリップをこちらで巻き変えます。⚠️色は指定できません#マイバチ#魔改造バチ#万能バチ#太鼓の達人#ドンだー#やざせろりバチ工房#マイバチ工房極み#金超人#バチ#金達人作成