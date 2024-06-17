ボイスなし 角巻わため 誕生日記念2021

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ホロライブ角巻わため誕生日記念2021記念グッズの全部セットですが、ボイスは付きませんので、ご購入時はご注意ください。〈セット内容〉◇記念グッズ2種セット・ふーみ先生描き下ろしあったかブランケット サイズ：約H700×W1000mm 素材：フリース ・原田たけひと先生描き下ろしわためぇNightFever!!温感マグカップサイズ：口径約80mm高さ約91mm 素材：磁器★角巻わため直筆サイン入り「ふーみ先生描き下ろしイラストポストカード」●状態未開封、未使用●発送日時・方法商品購入時の箱でらくらくメルカリ便の宅急便でお送りします。※らくらくメルカリ便月〜日曜日、23時〜翌朝5時の間に梱包し、セブンイレブンで発送を完了いたします。梱包に使う箱や封筒は、自宅にあるものを使います。お仕事の都合や購入された時間帯などによっては発送までにお時間がかかる場合がございます。予めご了承ください。