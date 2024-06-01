割引‼️茶道具 時代筒釜 木箱　（Z2）

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ご覧頂きましてありがとうございます。時代小釜でございます。時代の古いお品物になります。釜内部、錆有り。全体的に経年劣化有り。古物にご理解の上お役立てください。サイズ口径約7.6㎝×径約11㎝高さ約13㎝木箱付#怜以子出品中の釜一覧はこちらその他お品物と同梱ご希望の方はご購入前にお申し付け下さい。ご購入後の同梱がメルカリのシステム上不可となっております。#茶道具#時代釜#小釜#鉄釜#コレクション