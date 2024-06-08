Bigsby B700 licensed ビグスビー

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90年代のEpiphoneから取り外したビグスビービブラートユニットのライセンス品です。先日まで現役でしたので動作良好です。写真が出品の全てです。テールピースを取り付けるビスを３つ(ギターに合わせた物)をご購入者様でご用意願います。バネが長めですのでご購入者様で好みのテンションにカットしてお使いください。私感ですが本家アメリカ製と遜色ない出来栄えです。本家との違いはサンドキャストとダイキャストの鋳造法の違いとデザインの違いで素材は共にアルミニウムです。ピンによる弦の留め方は同じです。#bigsby#ビグスビー