ロベール・リッチ 挿絵 切り抜き

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LESCHANSONSDEBILITIS1937年RombaldiLOBELRICHEピエール・ルイス ビリティスの歌ロベール・リッチ リトグラフ挿絵5葉額装用にどうぞ。洋書(限定本)の挿絵部分を切り抜いたものです。表題1枚はおまけです。サイズ13.8～14.1cm(横)×19.9～20.0cm(縦)状態古いものですので、経年のスレ・ヤケはご容赦ください。※即購入可能です。専用・取り置き・具体的でないコメントや値下げは対応できません。※支払いや受取評価などをスムーズに行うことができる方のみ購入をお願いいたします。※写真は使用している機器の画面や光の加減により実物と色味が若干異なる場合があります。※中古品や個人保管品にご理解のある方のみ、ご購入をお願いいたします。神経質な方や完璧を求める方は購入をお控えください。※文章・画像の転載・複写・複製等の行為は固く禁じます。