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- 新品未開封★藤井風【タオル】POP HEHN Towel/FujiiKaze
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商品詳細
藤井風オフィシャルグッズPOPHEHNTowelポップヘンタオルサイズ:340mm×850mm新品未開封開封せずにそのまま保管していました。新品ですが、初期傷や細かい点が気になる方、完璧なものを求めの方は、ご購入をお控えください。他商品も購入希望の場合「まとめ買いをお願いする」より申請していただければ、表示される金額までお値下げ可能です。
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