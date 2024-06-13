フェリシモ　500色　クレヨン

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商品詳細
フェリシモ 500色のクレヨンフェリシモで定期購入していたクレヨンのフルセットです。開封済み、未開封、使用、未使用の物があります。お写真でご確認ください。絵具の種類···クレヨン自宅保管品、中古のお品であることをご理解いただける方のご購入をお待ちしております。
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