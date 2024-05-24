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◆シェルカメオ ヴィーナス ルース ヴィンテージ アート アンティークレトロ彫刻
商品番号 D75553864638
商品名

◆シェルカメオ ヴィーナス ルース ヴィンテージ アート アンティークレトロ彫刻
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 13,640 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ビンテージ物シェルカメオルース祖母がロシアサンクトペテルブルクで購入したものです！定価71,000円【注意】新品ではございませんのでキズや劣化、汚れなど必ずあるものとお考え下さい。※細かなところは写真にてご確認ください。照明の具合で実際とは色合いが異なる場合があります。長期保管品ですので、細かいところが気になる方や完璧なお品物をお求めの方、神経質な方はご購入ご遠慮ください。#シェル#カメオ#ルース#ビジュー#ビンテージ#アンティーク#レトロ#カメオ#フランス#ヨーロッパ#ワンポイント#アクセサリー#ヴィンテージ#ブローチ#ネックレス#ネックレストップ#ペンダント#ペンダントトップ#シルバー#ゴールド#パール#バッジ#ピンバッジ#チェーン#スワロフスキー
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