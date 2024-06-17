輪島塗　廣井造　点心盆　蒔絵松葉　5客

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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます。輪島塗 廣井造 点心盆サイズ約30cm×22.4cm高さ1.4cm桐箱いり、5客セットです。未使用だと思いますが一番上の一枚だけ薄葉紙を開けた形跡があり中身の確認したのだと思いますが、もしかすると一枚のみ一度使用しているかもしれません。自宅保管品という点をご理解願います。種類...盆
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