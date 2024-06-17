レイジングサーフ　66パック　サーチ済み

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフ66パックサーチ済みのバラパックになります。ノーマルが欲しい方、デッキ作成、未開封パックコレクション、パックをたくさん開けたい方におすすめです。箱もお付け致します。ご理解頂いた上で御購入よろしくお願いします。中身での評価はご遠慮ください。即購入⭕️ボックスパックシングル···ボックス・パック種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲーム
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