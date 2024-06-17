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レイジングサーフ　66パック　サーチ済み
商品番号 M10127053977
商品名

レイジングサーフ　66パック　サーチ済み
ブランド名 Mswirl
特別価格 税込 3,509 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードレイジングサーフ66パックサーチ済みのバラパックになります。ノーマルが欲しい方、デッキ作成、未開封パックコレクション、パックをたくさん開けたい方におすすめです。箱もお付け致します。ご理解頂いた上で御購入よろしくお願いします。中身での評価はご遠慮ください。即購入⭕️ボックスパックシングル···ボックス・パック種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···ポケモンカードゲーム
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