メダロット　レトロキーホルダー　７体セット

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商品詳細
メダロット レトロキーホルダー ７体セットです！おもちゃ箱にしまっていたのですが、少しキズはあります。画像確認お願いいたします。色褪せはないです！長期素人保管のため、中古品にご理解ある方是非ご利用ください！
http://narcologia.ru/goods/rejuvenate217848.html
http://narcologia.ru/goods/mobilehome775443.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox519939.html
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