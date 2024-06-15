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民族楽器　ジャンベ
商品番号 G38733988627
商品名

民族楽器　ジャンベ
ブランド名 Gswirl
特別価格 税込 3,420 円
在庫状況 あり

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商品詳細

種類...ジャンベ種類···ジャンベアフリカの民族楽器です味もありキズや汚れありとしてますが、いい味出ている感じだと思います演奏するには全く問題ない、いい音がしますご理解の上でご検討よろしくお願いいたします
http://narcologia.ru/goods/calling156050.html
http://narcologia.ru/goods/ordering280179.html
http://narcologia.ru/goods/update903695.html
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