スタジオジブリ　となりのトトロ　宮崎駿　直筆原画

スタジオジブリ 宮崎駿監督作品となりのトトロ サツキの直筆原画です。宮崎駿監督の直筆だと思いますが、証明書などはありませんので、画像にてご判断ください。大事にしてくださる方にお譲り出来ればと思っています。比較的美品だと思いますが、製作素材につき細かい傷などはあります。撮影から30年以上経過してますのでご理解の上で、ご検討をお願いいたします。返品、返金はお受け致しかねます。(検索用)風の谷のナウシカ天空の城ラピュタとなりのトトロ紅の豚魔女の宅急便もののけ姫耳をすませばおもひでぽろぽろ千と千尋の神隠しハウルの動く城高畑勲宮崎駿原画セル画レイアウトHAYAOMIYAZAKI



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