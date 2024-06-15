ポケモンカード【新品、未開封】 vstarユニバース20パック

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商品詳細
ポケモンカードVSTARユニバース20パック再販分です！コンビニなどパック制限のところで購入しました。新品未開封 即購入可未サーチです。中身での評価する場合は購入をお断りしております。神経質な人はお控えください。プチプチを使用し、防水対策をして発送します！トラブル防止のため返品交換は不可です。即購入ok！24時間以内発送いたします。種別···パック・ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドVSTARユニバースシャイニースターVイーブイヒーローズ蒼空ストリーム 摩天パーフェクト双璧のファイター 漆黒のガイスト白銀のランス 連撃マスター一撃マスター ダブルブレイズ仰天のボルテッカー ソードシールド ミラクルツインドリームリーグ リミックスバウトフルメタルウォール ナイトユリゾンスカイレジェンド ムゲンゾーン爆炎ウォーカー マリィ ソニアかんこうきゃく シロナカトレア フウロポケモンごっこ アロマなおねえさんサナ ヒガナ
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