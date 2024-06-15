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ポケモンカード【新品、未開封】 vstarユニバース20パック
商品番号 T52714534526
商品名

ポケモンカード【新品、未開封】 vstarユニバース20パック
ブランド名 Tswirl
特別価格 税込 3,861 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ポケモンカードVSTARユニバース20パック再販分です！コンビニなどパック制限のところで購入しました。新品未開封　即購入可未サーチです。中身での評価する場合は購入をお断りしております。神経質な人はお控えください。プチプチを使用し、防水対策をして発送します！トラブル防止のため返品交換は不可です。即購入ok！24時間以内発送いたします。種別···パック・ボックスシリーズ···ポケモンカードゲームソード\u0026シールドVSTARユニバースシャイニースターVイーブイヒーローズ蒼空ストリーム　　　摩天パーフェクト双璧のファイター　　漆黒のガイスト白銀のランス　　　　連撃マスター一撃マスター　　　　ダブルブレイズ仰天のボルテッカー　ソードシールド　　　　　　ミラクルツインドリームリーグ　　　リミックスバウトフルメタルウォール　ナイトユリゾンスカイレジェンド　　ムゲンゾーン爆炎ウォーカー　　　マリィ　　　　　　　ソニアかんこうきゃく　　　シロナカトレア　　　　　　フウロポケモンごっこ　　　アロマなおねえさんサナ　　　　　　　　ヒガナ
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