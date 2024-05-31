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- 顔輝筆（がん き）仙人と蟇 生没年不詳 日本木版畫粹発行規定 印刷者 小玉謙二
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商品詳細
顔輝筆は 南宋末から元代にかけて活躍した画家 元代を代表する道釈人物画の名手として知られ後の日本の絵師たちに大きな影響を与えた写真の9~10枚目は付いていません絵自体にはシミ、ヨゴレはありませんサイズ絵縦：30.7cm幅：20cm（約）サイズ和紙縦：37.6cm幅：27cm（約）宜しくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/reflector990064.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox451039.html
http://narcologia.ru/goods/reboot564636.html
顔輝筆（がん き）仙人と蟇 生没年不詳 日本木版畫粹発行規定 印刷者 ...
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勝川春潮筆 山開きの夕 日本木版畫粹発行規定 印刷者 小玉謙二 ...
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勝川春潮筆 山開きの夕 日本木版畫粹発行規定 印刷者 小玉謙二 ...
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勝川春潮筆 山開きの夕 日本木版畫粹発行規定 印刷者 小玉謙二 ...
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勝川春潮筆 山開きの夕 日本木版畫粹発行規定 印刷者 小玉謙二 ...
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