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商品詳細
ご覧頂きありがとうございます^_^未使用、経年保管品です。気になる箇所に○印付けました。サイズ11㎝✖️8㎝栞、宇金布、木箱、紙箱付きです。1991年に文化勲章受賞されています。
http://narcologia.ru/goods/symmetric374245.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild702852.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox378839.html
黄銅 香炉 辰 龍 蓮田脩吾郎 氏作 共箱入-
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黄銅 香炉 辰 蓮田脩吾郎 氏作 共箱入 - 金属工芸
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黄銅 香炉 辰 蓮田脩吾郎 氏作 共箱入 - 金属工芸
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黄銅 香炉 辰 蓮田脩吾郎 氏作 共箱入 - 金属工芸
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