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黄銅　香炉　辰　龍　蓮田脩吾郎　氏作　共箱入
商品番号 X73320413443
商品名

黄銅　香炉　辰　龍　蓮田脩吾郎　氏作　共箱入
ブランド名 Xswirl
特別価格 税込 3,367 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧頂きありがとうございます^_^未使用、経年保管品です。気になる箇所に○印付けました。サイズ11㎝✖️8㎝栞、宇金布、木箱、紙箱付きです。1991年に文化勲章受賞されています。
http://narcologia.ru/goods/symmetric374245.html
http://narcologia.ru/goods/stepchild702852.html
http://narcologia.ru/goods/cowpox378839.html
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黄銅 香炉 辰 蓮田脩吾郎 氏作 共箱入 - 金属工芸
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