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美垣野内成美 リトグラフ 版画「朧桜」(直筆サイン シリアルナンバー入り)
商品番号 D13373053164
商品名

美垣野内成美 リトグラフ 版画「朧桜」(直筆サイン シリアルナンバー入り)
ブランド名 Dswirl
特別価格 税込 14,850 円
在庫状況 あり

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商品詳細

外箱は経年の劣化がございます。写真のものが全てになります。送料はこちらで負担させて頂きます。中身は状態良好です。梱包について外箱の周りを袋で包んで水濡れ対策→プチプチで緩衝対策→その外側をダンボールで梱包して発送いたします。商品詳細技法リトグラフ額サイズ66.8cm×54.4cm内サイズ38.5cm×27cm
http://narcologia.ru/goods/Sydney118949.html
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