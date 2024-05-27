演奏会用　高級琴　13弦　山有製　琴柱つき

ご覧いただきありがとうございます。こちら山有製の高級13弦琴になります。演奏会用の山有製の高級琴です。約40年くらい年前に親戚の人が50万円程で購入したとのことです。ここ30数年は全く使用せず、自宅で保管してたものです。全長は183センチです。親戚のおばさんが昔、使っていました。ずっと和室に置いてありましたが、身近に使用出来る人がいないので出品致します。欲しい方がおられましたらお譲りします。※この手は素人なので詳しくは分かりません。【付属品】琴本体爪 (6本）琴柱（14本）写真2枚目上級者向け配送は佐川での着払いとなります。プチプチで綺麗に梱包して配送致します。