ポケモンカードゲーム スカーレット ＆ バイオレット クレイバースト 151 等

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ご覧いただきありがとうございます。【商品説明】ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレットクレイバースト5パック強化拡張パックポケモンカード1515パックハイクラスパックVstarユニバース5パック合計15パックになります。店頭にて購入制限有りのパックを集めた形になります。(ポケモンセンターにて購入)バラ売り可能ですが、まとめ売りよりは割高になりますご了承ください。レシート付属は致しかねますが、画像出すことは可能です。【注意事項】・封入率に関しましては完全ランダムになります。中身での評価は御遠慮下さい。・完美品をお求めの方のご購入はご遠慮下さい。・段ボール等で折れ防止、防水、プチプチ包み致しますが、輸送中の事故の責任は負いかねます。・すぐ返信出来ない時もありますのでご了承ください。すり替え等の可能性がある為商品発送後のキャンセル等はご遠慮ください。上記の注意事項をご理解頂ける方のみご購入お願い致します。ご購入後の、クレーム、返金、返品、交換は一切承りませんので、ご了承下さい。ご質問は、ご購入前にお願い致します。-------❁﻿❁﻿❁﻿-------他の商品とまとめてご購入したい方は言っていただけたら対応致します。その際、送料分とお気持ち程度お安くさせていただきますのでよろしくお願いいたします。-------❁﻿❁﻿❁﻿-------検索用ポケモンカードゲームスカーレット＆バイオレット強化拡張パックポケモンカード151クレイバーストVstarユニバースブイユニVユニポケモンカードゲームスカーレット_バイオレット拡張パッククレイバースト任天堂_ポケモン#任天堂_ポケモン#ポケモンカードゲームスカーレット_バイオレットボックスパックシングル···パック種別···パック・ボックス種別/詳細···未開封パックシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットシリーズ···ソード\u0026シールドシリーズ···スカーレット\u0026バイオレットセット···拡張パッククレイバースト