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1/400 Phenix? ボーイング767-300ER スターウォーズ
商品番号 V63565744215
商品名

1/400 Phenix? ボーイング767-300ER スターウォーズ
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

お探しの方いかがでしょうか。本体未使用、美品ですが、あくまで10数年の個人保管品なので、箱内側は少々黄ばみ等ございます。そこをご理解いただけますと幸いです。恐れ入りますが、クレーム不可とさせていただきます。また、現状お値下げは考えておりません。それでも良い方、是非コレクションにいかがでしょうか。即購入歓迎です！#1/400#ドラゴン#Dragon#Gemini#ジェミニ#Phoenix#フェニックス#Boeing767#ボーイング767#ANA#全日空#スターウォーズ#R2-D2#BB8
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