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掛軸　中国　王仲石　南無阿弥陀仏　掛け軸　骨董品
商品番号 V71233472859
商品名

掛軸　中国　王仲石　南無阿弥陀仏　掛け軸　骨董品
ブランド名 Vswirl
特別価格 税込 2,442 円
在庫状況 あり

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商品詳細

掛軸　中国　王仲石　南無阿弥陀仏肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】USED　使用回数少なく概ね良好です。表面＝ごくうすい点シミがありますが目立ちません。裏面＝点シミがありました。（状態は画像でよくお確かめください）【サイズ】たて１８９ｃｍ　　よこ５０ｃｍ220324　Ｍ　Ｓ２７　掛軸　中国　王仲石　南無阿弥陀仏にこるんのふりま骨董品（掛け軸　掛軸　茶碗　ぐい呑み　ぐい飲み　硯　仏像　油彩　油絵　等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/preference205838.html
http://narcologia.ru/goods/enquire249389.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical175101.html

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