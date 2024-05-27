掛軸　中国　王仲石　南無阿弥陀仏　掛け軸　骨董品

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商品詳細
掛軸 中国 王仲石 南無阿弥陀仏肉筆（人が書いたもの）紙本【状態】USED 使用回数少なく概ね良好です。表面＝ごくうすい点シミがありますが目立ちません。裏面＝点シミがありました。（状態は画像でよくお確かめください）【サイズ】たて１８９ｃｍ よこ５０ｃｍ220324 Ｍ Ｓ２７ 掛軸 中国 王仲石 南無阿弥陀仏にこるんのふりま骨董品（掛け軸 掛軸 茶碗 ぐい呑み ぐい飲み 硯 仏像 油彩 油絵 等）出品しています。どうぞよろしくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/preference205838.html
http://narcologia.ru/goods/enquire249389.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical175101.html
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