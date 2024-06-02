【動作確認済み】Vestax DJミキサー PMC-17A

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15年くらい前まで自宅で使用していたもので、外に持ち出したのは2〜3回だったかと思います。主にハウスのレコードをかけていました。シールの剥がし跡や、ところどころ錆びも見られますが、良く言えば（個人的には）長年使い込んだ事による“アジ”のようにも感じます。使用していた当時、特に不具合はありませんでしたが、出品にあたり念のため通電と各チャンネルのPHONO端子から音が出ることを確認済みです（写真9〜11枚目）。久しぶりに音を出しましたが、変わらず太くダイナミックな音が出て、あらためて良い機種だと思いました。LINE端子は現在CDJの類を所有していないため未確認ですが、当時はPioneerのCDJ-100とCDJ-200を接続して問題なく使用出来ていました。MIC端子は一度も使用した事がありません。ヘッドホン端子はややガリがありますが、（自分は）モニターする上での不便さを感じたことはありませんでした。写真の通り綺麗なものではありませんが、まだまだ使えるミキサーですので、これからDJを始められる方や、自宅のレコード鑑賞に使用したいと思っている方などにお譲り出来ればと思います。発送の際にはあらためて全体を拭いて、プチプチで梱包の上、発送させて頂きます。ご不明な点などございましたらご連絡ください。よろしくお願いいたします。#vestax#ベスタクス#dj#mixer#record#レコード#vinyl#house#techno#trance#electronica#abstract#breakbeats#chillout#drumnbass#hiphop#dance#club#soul#black#disco