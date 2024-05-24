レイジングサーフ　ポケカ　最安値　1BOX シュリンク付き

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商品詳細
ポケモンカードレイジングサーフ シュリンク付き新品未開封BOXです。再シュリンク、中身の入れ替え等の不正行為は一切行っておりませんのでご安心ください。即日発送予定です。#ポケモンカード#ポケモンカードレイジングサーフ#ポケモンカード黒煙の支配者種類···ポケモンカード(ポケカ)ボックスパックシングル···ボックス(box)ボックスパックシングル···ボックス(box)種類···ポケモンカード(ポケカ)すり替え防止の為、返品・返金・交換キャンセルはご遠慮ください。
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