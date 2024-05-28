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- 【古墨】龍門 和唐精妙
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商品詳細
書道・習字用品···墨◆龍門墨運堂昭和60年製元値 5000円◆和唐精妙墨運堂仮名条幅用赤紫色系サイズ 約11.1×2.7×1.6cm元値 8000円自宅保管のため、ご理解いただける方のみお願い致します。#書道 #習字 #固形墨
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