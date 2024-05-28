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【古墨】龍門　　和唐精妙
商品番号 E40190207855
商品名

【古墨】龍門　　和唐精妙
ブランド名 Eswirl
特別価格 税込 2,516 円
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商品詳細

書道・習字用品···墨◆龍門墨運堂昭和60年製元値　5000円◆和唐精妙墨運堂仮名条幅用赤紫色系サイズ　約11.1×2.7×1.6cm元値　8000円自宅保管のため、ご理解いただける方のみお願い致します。#書道　#習字　#固形墨
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