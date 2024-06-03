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大正　木版印刷　小林かいち　さくら井屋　絵葉書　ポチ袋
商品番号 S69335634652
商品名

大正　木版印刷　小林かいち　さくら井屋　絵葉書　ポチ袋
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

\u003c商品\u003e木版印刷　絵封筒4枚セット　アンティーク店で購入後、ファイリングし丁寧に保管しておりました。絵柄のいいものを集めていました。さくら井屋の印が入っています。バラ売りはやってません。\u003c発送方法\u003e匿名発送→折れ防止の厚紙で挟み、プチプチに包んで発送いたします。＊ご購入前に必ずお読みください＊素人保管品になりますので、些細な傷や、購入前の初期傷など、完美品をお求めの方は、ご遠慮ください。同意して頂ける方のみご検討よろしくお願いいたします。返品対応は行っておりません。#小林かいち#さくら井屋#ポチ袋#木版印刷#木版#杉浦非水#絵葉書#絵封筒#アンティーク#大正浪漫#大正ロマン
http://narcologia.ru/goods/assessor979203.html
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