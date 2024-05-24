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- 茶掛『夏汀』今井景樹筆 紙本肉筆 供箱付 掛軸 J107
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商品詳細
茶掛『夏汀』紙箱肉筆今井景樹筆サイズ縦幅172cm26.4cm供箱付真筆補償湿気にやられシミシワなど状態の悪い品となります。画像を確認いただきご理解納得いただける方お願いいたします。中古の品になります、神経質な方はご遠慮ください。
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