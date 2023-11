ANTMAN(CAPTAIN AMERICA CIVIL WAR)

メタルダイキャストのアントマン(キャプテンアメリカ CAPTAINAMERICACIVILWAR)既に生産終了しているレアものです。●本体サイズ:縦約10cm横約8cm奥行き約3cm●状態:店頭で買ったものなので未開封未使用ですが箱に多少の傷がついてます。気になる方は写真でご確認ください。引っ越しに伴い出品することにしました。#アントマン#シビルウォー#フィギュア#アメコミ#ダイキャスト#おすすめフィギュア種類···スケールフィギュアフィギュア種類···コレクションフィギュア性別···男素材···金属スケール···その他スケール



