9/29自引き後、マグネットローダーに入れ防湿庫にて保管しています。状態は、最近のカード特有の裁断の荒さは若干ありますが横線、白欠けなく美品です。発送は、高価カードになりますのでマグネットローダーに入れたまま発送致します。すり替えやトラブル防止の為、返品は受け付けておりません。写真を見て、ご納得した上でのご購入をお願い致します。チリちゃんサポート女の子トレーナーポケモンカードポケカレイジングサーフ151パラソルおねえさんガブリアスサーフゴー00=



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