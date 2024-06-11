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チリ SAR美品
商品番号 L24874556991
商品名

チリ SAR美品
ブランド名 Lswirl
特別価格 税込 3,596 円
在庫状況 あり

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商品詳細

9/29自引き後、マグネットローダーに入れ防湿庫にて保管しています。状態は、最近のカード特有の裁断の荒さは若干ありますが横線、白欠けなく美品です。発送は、高価カードになりますのでマグネットローダーに入れたまま発送致します。すり替えやトラブル防止の為、返品は受け付けておりません。写真を見て、ご納得した上でのご購入をお願い致します。チリちゃんサポート女の子トレーナーポケモンカードポケカレイジングサーフ151パラソルおねえさんガブリアスサーフゴー00=
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