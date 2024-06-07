ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード

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商品詳細
ALESISVORTEXWIRELESS2ショルダーキーボード種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···その他仕様37鍵ベロシティー感度、アフタータッチ対応鍵盤、10オクターブ(オクターブUp/Downボタンで調整可能)、2つのゾーン(スプリットポイントを設定可能)パッド：8つのベロシティー感度対応パッド、マルチ・カラーバックライト搭載、MIDIアサイン対応スライダー：8つのスライダー、バックライト搭載、MIDIアサイン対応ボリュームスライダー、MIDIアサイン対応タッチ操作リボン・コントローラ、MIDIアサイン対応ピッチベンドホイール、MIDIアサイン対応加速度センサー、MIDIアサイン対応7セグメントの3文字が表示されるモノクロバックライトLCD、Up/Down(+/-)調節ボタントランスミッター：VortexWireless2（内蔵）レシーバー：USBワイヤレスレシーバー（付属）USBポートタイプB5ピンMIDI出力電源：USBポートまたは単三電池4個サイズ：89.4x25.4x7.4cm重量：2.9kg付属品は写真のものが全てです。直接引き取り可能です。東京近郊でよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless183959.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming931292.html
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製品情報：VORTEX WIRELESS 2：Alesis
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