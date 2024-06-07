  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード
商品番号 V42274258826
商品名

ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード
ブランド名 アレシス
特別価格 税込 14,490 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

ALESISVORTEXWIRELESS2ショルダーキーボード種類···キーボード・シンセサイザーアクセサリー・パーツ···その他仕様37鍵ベロシティー感度、アフタータッチ対応鍵盤、10オクターブ(オクターブUp/Downボタンで調整可能)、2つのゾーン(スプリットポイントを設定可能)パッド：8つのベロシティー感度対応パッド、マルチ・カラーバックライト搭載、MIDIアサイン対応スライダー：8つのスライダー、バックライト搭載、MIDIアサイン対応ボリュームスライダー、MIDIアサイン対応タッチ操作リボン・コントローラ、MIDIアサイン対応ピッチベンドホイール、MIDIアサイン対応加速度センサー、MIDIアサイン対応7セグメントの3文字が表示されるモノクロバックライトLCD、Up/Down(+/-)調節ボタントランスミッター：VortexWireless2（内蔵）レシーバー：USBワイヤレスレシーバー（付属）USBポートタイプB5ピンMIDI出力電源：USBポートまたは単三電池4個サイズ：89.4x25.4x7.4cm重量：2.9kg付属品は写真のものが全てです。直接引き取り可能です。東京近郊でよろしくお願いします。
http://narcologia.ru/goods/voiceless183959.html
http://narcologia.ru/goods/forthcoming931292.html
http://narcologia.ru/goods/injure776567.html
製品情報：VORTEX WIRELESS 2：Alesis
製品情報：VORTEX WIRELESS 2：Alesis
製品情報：VORTEX WIRELESS 2：Alesis
製品情報：VORTEX WIRELESS 2：Alesis
Amazon | Alesis ワイヤレスUSB/MIDI ショルダーキーボード ...
Amazon | Alesis ワイヤレスUSB/MIDI ショルダーキーボード ...
徹底解説】Alesis新USBショルダ・キーボード・コントローラ VORTEX ...
徹底解説】Alesis新USBショルダ・キーボード・コントローラ VORTEX ...
徹底解説】Alesis新USBショルダ・キーボード・コントローラ VORTEX ...
徹底解説】Alesis新USBショルダ・キーボード・コントローラ VORTEX ...
自由度抜群のショルダーキーボード、 Alesis VORTEX WIRELESS 2は ...
自由度抜群のショルダーキーボード、 Alesis VORTEX WIRELESS 2は ...
注目のショルダーキーボード！Alesis VORTEX WIRELESS 2のコスパが凄い！
注目のショルダーキーボード！Alesis VORTEX WIRELESS 2のコスパが凄い！
ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード | フリマアプリ ラクマ
ALESIS VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード | フリマアプリ ラクマ
ALESIS ( アレシス ) VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード MIDI ...
ALESIS ( アレシス ) VORTEX WIRELESS 2 ショルダーキーボード MIDI ...
ALESIS VORTEX WIRELESS 2 発表！ワイヤレス式ショルダーキーボード ...
ALESIS VORTEX WIRELESS 2 発表！ワイヤレス式ショルダーキーボード ...
Alesis(アレシス) ／ Vortex Wireless 2 加速度センサー内蔵ワイヤレス USBショルダー…
Alesis(アレシス) ／ Vortex Wireless 2 加速度センサー内蔵ワイヤレス USBショルダー…
Alesisからまた新たにUSBショルダ・キーボード・コントローラ『VORTEX WIRELESS 2』が格段にレベルアップして登場！
Alesisからまた新たにUSBショルダ・キーボード・コントローラ『VORTEX WIRELESS 2』が格段にレベルアップして登場！
自由度抜群のショルダーキーボード、 Alesis VORTEX WIRELESS 2は ...
自由度抜群のショルダーキーボード、 Alesis VORTEX WIRELESS 2は ...
ショルダーキーボードにもなるワイヤレスMIDIキーボード ”Alesis ...
ショルダーキーボードにもなるワイヤレスMIDIキーボード ”Alesis ...
ALESIS のショルダーキーボード VORTEX WIRELESS 2 が特別価格 ...
ALESIS のショルダーキーボード VORTEX WIRELESS 2 が特別価格 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru