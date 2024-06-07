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- 【新品・美品・廃番】ANK BOEING 737-400 アイランドドルフィン
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商品詳細
ANKBOEING737-4001/500スケールの模型です。展示用のケースも付属しています。REGISTRATIONNO.JA391KMODELNO.EL50391販売元:全日空商事株式会社当時は5000個限定の製造だったようです。新品・未使用で検品と撮影のために外箱のみ開けました。開ける際に折り目が付かないよう注意しております。できるだけ新品の状態のままにしておくため、中袋は開けておりませんので、機体の写真をうまく写せておりません。見辛いですが10枚目の写真に尾翼がうっすら写っています。目視する限り欠品はございません。状態はかなりいいと思います。販売終了から年数がたっていますが、外箱は色あせ・日焼け・スレ・汚れなどはそれほど見当たりません。複数個ご用意できますので、ご希望の方はご相談ください商品名・説明文の盗用はご遠慮ください#ANA#ANK#全日空#エアーニッポン#全日空商事#飛行機#航空機#模型#ダイキャスト#ボーイング#アイランドドルフィン#B737#ISLANDDOLPHIN#スーパードルフィン#八丈島#イルカ
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