B'z pleasure2023STARS プレミアム席限定グッズ一式 銀テープ ...

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B'zLIVE-GYMPleasure2023-STARS-のプレミアム席限定の非売品グッズになります。非売品特典グッズ5点①Premium専用ネックストラップパス②アクリルケース入り-STARS-メモリアルメダル③-STARS-メモリアルデザインタペストリー④ミニトートバッグ⑤サービスバッグすべて未使用・未開封です。サービスバッグはグッズが入っていた為、シワなどがあります。銀テープと桜の紙吹雪もお付けしますが、折れなどが多少ありますので、オマケだとご了承下さい。会場から大事に大事に持ち帰りました。B'z好きの方に大切にして頂きたいです♪人気グループ···B'z