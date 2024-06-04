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- 【本日最終出品】人狼ジャッジメント 缶バッジ
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商品詳細
SP2(赤)メリル、メリルSP3(紫)メリル、クリス、ニック※SP3はホロ無し値下げ希望NGクリス、ニックには缶バッジカバー付メリルはOPP袋、元袋入り缶バッジカバーが不要な場合は取引後メッセージでお伝えください。素人保管、一度ケースに入れて飾っている、カバーをつける際に触れている為神経質な方は、双方の為にも購入をお控え頂けますようお願い致します。
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