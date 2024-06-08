S.H.Figuarts　腑破十臓

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商品詳細
新品で購入後、数回弄った程度でパッケージに入れて保管していました。破損、欠品はありません。本体も綺麗な状態だと思います。開封済み、素人保管です。ご理解いただける方よろしくお願いいたします。
http://narcologia.ru/goods/teaspoonful34151.html
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