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秘密戦隊ゴレンジャー　アオレンジャー　フィギュア
商品番号 S17882564296
商品名

秘密戦隊ゴレンジャー　アオレンジャー　フィギュア
ブランド名 Sswirl
特別価格 税込 1,480 円
在庫状況 あり

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商品詳細

秘密戦隊ゴレンジャー　アオレンジャー　フィギュア長期保管していました家族が所有していた物なので詳細は不明ですキズや汚れ等あります箱、マントなし高さ約30センチ素人検品なので見落としがあるかもしれませんご理解いただける方ご検討ください
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