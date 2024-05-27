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DREAMS　COME　TRUE　サイン入りコンサートグッズ
商品番号 B57271291345
商品名

DREAMS　COME　TRUE　サイン入りコンサートグッズ
ブランド名 Bswirl
特別価格 税込 4,472 円
在庫状況 あり

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商品詳細

パンフレットに、サインが入っております。パンフレットにシミがある為、『やや傷や汚れあり』に、させて頂きました。Tシャツは、Mサイズになります。お弁当箱も、その時のグッズになると思います。手拭いは、非売品だった様な気がします。お弁当箱のサイズ/約高さ8.5㎝　横20㎝　幅6㎝大変申し訳ありませんが、18時から10時までは、レスポンスが悪くなります。ご了承下さい。申し訳ありませんが、値下げ交渉は、御遠慮下さい。宜しくお願い致します。
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