【新品】CLAIR DE LUNE キャップ 川村壱馬 着用同型 色違い 黒

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ご覧いただきありがとうございます。[商品紹介]三代目JSoulBrothersの登坂広臣さんがプロデュースするブランド「CLAIRDELUNE(クレールドルナ)」のアイテムです。もちろん正規品です。試着のみで新品です。CLAIRDELUNECap【サイズ】free高さ9cm頭周り58~62cmつば7cm【カラー】black(黒)[注意事項]・折り畳んだ状態での発送となります。予めご容赦ください・お取り置き、お値下げは一切できません・保管中のシワが多少あります。神経質な方はご遠慮ください☆他にも登坂広臣、岩田剛典、今市隆二関連アイテムを色々と出品しておりますので、興味のある方は#IK2KN_LDHからご覧ください。☆他の商品を合わせてご購入いただける場合は、送料分をお値下げできる場合がありますのでご相談ください3JSBLDHグッズライブツアーJ.S.B.クレールドルナOMITRIBESTATIONトラステクレルナ山下健二郎クレルナ3代目TAKAHIRO二代目THESECONDGENERATIONSTHERAMPAGEIK2KNのテキストNAOTOHigh\u0026Lowハイローレアメンプロガチャガチャ舞台挨拶ムビチケチケットメンバープロデュースペンライト缶バッチ千社札ストールクッションベルトクリアチャームネックストラップフェルトブランケットタブレットメタルキーホルダーハンドメイドDVDRilydvdBlu-ray紺青の拳ØMI香水アクスタアクリルスタンドアクリルキーホルダーCDDVDフォトミラーキーホルダーシンシアグリッターブレスレット缶バッジランペイジ写真集帽子キャップくじぬいぐるみサングラスカレンダーアザージャケットフラッグパーカークリアファイルアクリルスタンドローソンクレーンゲーム福袋キャラキー吉野北人長谷川慎藤原樹切り抜きフリスビーサイン#三代目JSoulBrothers#登坂広臣#今市隆二#THERAMPAGErebootトートバッグスクエアフォトフォトカードサングラスピアスネックレス16ミニオンうちわ