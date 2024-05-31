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掛軸　永田宗伴筆　「伝西行　躬恒集切写」　共箱　C　6050A
商品番号 K95248168227
商品名

掛軸　永田宗伴筆　「伝西行　躬恒集切写」　共箱　C　6050A
ブランド名 Kswirl
特別価格 税込 3,686 円
在庫状況 あり

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商品詳細

書の形式...掛け軸・掛軸大きさ　（全長）幅約136.5cm×28cm　（画寸）幅約13.5cm×10.3cm裏面にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。
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掛軸　永田宗伴筆　「伝西行　躬恒集切写」　共箱　C　6050A
掛軸 永田宗伴筆 「伝西行 躬恒集切写」 共箱 C 6050A-

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掛軸　永田宗伴筆　「伝西行　躬恒集切写」　共箱　C　6050A
掛軸 永田宗伴筆 「伝西行 躬恒集切写」 共箱 C 6050A-

掛軸　永田宗伴筆　「伝西行　躬恒集切写」　共箱　C　6050A
2023年最新】永田宗伴の人気アイテム - メルカリ

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掛軸　書　永田宗伴 筆　「竹有上下節」一行書　共箱。

掛軸　永田宗伴筆　「伝西行　躬恒集切写」　共箱　C　6050A
掛軸 表千家 永田宗伴 | labiela.com

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