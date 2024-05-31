書の形式...掛け軸・掛軸大きさ （全長）幅約136.5cm×28cm （画寸）幅約13.5cm×10.3cm裏面にシミのような箇所が見受けられます。土日祝日は、発送、返信等が出来ません。また、夏季、年末年始など長期休暇を頂く場合がございますので、プロフィールにて、その都度ご案内しております。トラブル防止のため、必ずご確認下さい。送料込みの商品は、こちらで配送方法を変更する場合があります。ご了承ください。



掛軸 永田宗伴筆 「伝西行 躬恒集切写」 共箱 C 6050A-



掛軸 書 永田宗伴 筆 「竹有上下節」一行書 共箱



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掛軸 表千家 永田宗伴 | labiela.com



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